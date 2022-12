Op 18 december kerstmarkt rond Sint-Tillokerk; tien verenigingen bevolken er de tentjes

Op zondag 18 december vindt tussen de Sint-Tillokerk en het Sint-Pietersstraatje opnieuw de kerstmarkt plaats. Tien verenigingen zullen er elk een standje uitbaten, voor de logistieke omkadering zorgt het Izegemse stadsbestuur. Voor de jongsten is er in zaal Nele een kidszone voorzien.

De tentjes worden opgetrokken door de diensten van het stadsbestuur. Tien verenigingen engageerden zich om er die dag een standje uit te baten. Dat zijn VK Kachtem (’t Nieuw Gemeentehuis), Izegem Tribes, Kinderkankerfonds, Koninklijke Harmonie Leo XIII, Izegems Volley Team, Koninklijke Harmonie van de Congregatie, Padvinders van Sint-Joris, VK Leute’s, Wandelclub De Kilometervreters en ARIBA.

Zoals gebruikelijk en ook bij vorige edities het geval staan de tentjes opgesteld aan de zuidelijke kant van de Sint-Tillokerk en voor de dekenij. Ariba vat dan weer met een dubbele stand post op de parkeerplaatsen aan het begin van de Sint-Pietersstraat.

In zaal Nele wordt ook een kidszone ingericht met onder meer een ballenbad, springkasteel, glijbaan en een interactieve speelhoek. De muzikale omkadering wordt verzorgd door Radio IRO en van 20 tot 22 uur door Audiovibes. De tentjes openen de zeilen om 14 uur.

Kasteel Nitro-bier

De Izegem Tribes zijn dit jaar ook van de partij. Hun eventteam staat in voor de organisatie. “Onze club heeft met de Tribes Youth Academy en onze eliteploeg Kasteel Nitro’s twee afdelingen. Door het jaar heen organiseren we heel wat activiteiten, zo was er vorig weekend een fuif in het JOC en volgt er later nog een eetfestijn”, zegt Patricia Vroman. Zij maakt ook deel uit van het bestuur en samen met Emma-Marie Decock en speler Niels Vermeulen ook van het eventteam. “Voor ons is dit de ideale gelegenheid om het Kasteel Nitro-bier te serveren. Dat kun je hier niet zomaar in een café drinken, bij ons dus wel. Dat bier werd ontwikkeld voor de Amerikaanse markt en heeft een erg volle smaak. Het is op blik, je moet het ook schudden voor je het serveert. Maar het heeft een zijdezacht, romig gevoel in de mond”, toont Patricia zich een echte ambassadeur van het bier.

Maar geheel in de lijn van het kerstmarktgevoel worden ook warme dranken geserveerd. “Dat zal normaal soep en chocholademelk zijn. En we hebben ook wat voor de hongerige magen, wafels en croque monsieurs.”

Het stadsbestuur zorgt voor de omkadering. “De stadsdiensten zetten de tentjes en zorgen voor elektriciteit. Wij zullen met onze vrijwilligers op post zijn en ook Barry, onze levensgrote mascotte zal van de partij zijn”, voegt Emma-Marie toe.

Herbruikbare bekers

Er wordt ook gewerkt met herbruikbare bekers. “Daarvoor vragen we een waarborg, maar die ligt gelijk met die van de andere verenigingen. Dus zul je je beker in elke tent waar die gebruikt wordt kunnen inwisselen.”

Wie nog wil aansluiten bij het American Football-team kan dat door eens een training te gaan bijwonen. “We trainen elke dinsdag en donderdag van 19.30 tot 21.45 uur”, geeft Niels Vermeulen mee. En ondertussen is het ook al uitkijken naar de eerste match van het seizoen. Op 4 maart komen de Amsterdam Crusaders op bezoek. Dan zullen we alle vocale steun kunnen gebruiken.” (WVS)

Zondag 18 december vanaf 14 uur: Kerstmarkt rond de Sint-Tillokerk.