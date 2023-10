Oostro-ladies sluiten het fietsseizoen af

Bij de Oostro-ladies van voorzitster Maria Ott werd zopas het lange fietsseizoen afgesloten met een verrassingsrit en een heerlijk belegd broodje achteraf in de cafetaria van de sporthal. De Oostro-ladies vormen een gezellige fietsclub die wekelijks op maandag een uitgestippeld ritje afwerken van om en bij de 25 km. Er wordt niet gefietst voor de punten of een klassement en het zijn de leden zelf die om beurten de wekelijkse route uitstippelen. Er wordt ook steevast gestart om 18.30 uur aan de sporthal en rond 20 uur is iedereen terug. “De gemiddelde snelheid ligt bij de 15 km per uur, zodat iedereen het tempo aankan en onderweg ook nog tijd en adem heeft om wat bij te praten”, aldus Maria. Elk seizoen wordt de laatste rit afgesloten met een gezellig etentje en een leuke babbel. (CLY/foto CLY)