Oostkampse KSA Oostkapjes viert jubileum met eetfestijn

KSA Oostkapjes heeft onlangs haar 60-jarig bestaan gevierd. De meisjesbeweging bestaat al sinds 1962 in Oostkamp en groeit en bloeit nog steeds. Ze vierde haar jubileum met een eetfestijn, waarop de oud-leiding sterk vertegenwoordigd was.

In die zestig jaar is er wel heel wat veranderd. De Oostkapjes zijn begonnen op de Sint-Pietersschool in Oostkamp, en kregen pas zo’n tien jaar later een eigen heem. Ze verhuisden naar Het Roodkapje, een rood geschilderde fermette die aan de rand van het park De Valkaart stond. Toen die zodanig bouwvallig werd, dat de leiding haar enkel nog gebruikte voor Hallowee activiteiten, verhuisde de KSA naar de Macieberg, om uiteindelijk in 2000 in haar huidige locatie De Kommel achter de Valkaart te belanden.

‘Goedharten’

“In zestig jaar zitten veel zaterdagen. In al die jaren moet onze jeugdbeweging toch wel duizenden meisjes bijeen hebben gebracht”, zegt Benthe Govaere. “Generaties leidingen zijn ons voorgegaan. Eerst onder de sterkende begeleiding van de zusters van de Maricolen, als de Roodkapjes. Toen heetten onze leidingen nog ‘goedharten’. Later meer onafhankelijk, als de VKSJ. Uiteindelijk zijn we geland met deze sterke leiding en met de naam KSA Oostkapjes. We hebben 39 mensen bij de leiding en zo’n 180 meisjes van de derde kleuterklas tot het vierde middelbaar. Dat maakt ons een gezellige, maar wilde groep, met een sterke connectie.”

Hard werk beloond

Je herkent de Oostkapjes aan hun rode sjaaltjes en grijze pulls. De leiding draagt een donkerblauw hemd. Elke zaterdag komen zij samen voor de meest gekke avonturen, stoeiend in het bos en op het plein. Voor de grote activiteiten is de leiding in de weer met de zotste sjorringen voor namiddagen met de meest creatieve thema’s. Als leiding is het soms hard werk, dat echter altijd harder loont. Voor de meisjes is elke zaterdag opnieuw een kans om de vriendinnen te ontmoeten en erop los te ravotten.

“Het feestweekend was geslaagd, maar is in the bigger picture slechts een bescheiden mijlpaal”, zegt de hoofdleiding. “Wij kijken vooral uit naar nog jarenlang veel plezier! We nodigen daarom alle meisjes van Oostkamp en verre omstreken uit om samen nog vele jaren vele streken uit te halen.”