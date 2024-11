Oostendse Biljart Academie onderging een reorganisatie: “We willen initiatie geven aan de jeugd”

De Oostendse Biljart Academie zorgt voor de discipline driebanden. Met zicht op de zee. Met zes ploegen in competitie timmeren ze nu ook met Open Survival aan een nieuw tornooi. Een rage die komt overgewaaid uit de Aziatische regionen.

De Oostendse Biljart Academie (OBA) zou eind vorig jaar alles in het werk zetten om naar aanleiding van de 50ste verjaardag een groot feest te houden en de koninklijke titel aan te vragen. Men kreeg echter een oplawaai van ongezien formaat. Op 18 december 2023 overleed totaal onverwacht sportbestuurder, secretaris, penningmeester, baruitbater en manusje-van-alles Walter Van Wesemael.

Boven water

“We stonden midden in de competitie voor een haast onmogelijke opdracht om de club draaiend én spelend te houden. Rik en Rita Helsmoortel zorgden ervoor dat de club tot het einde van het lopende sportjaar open kon blijven. Met alle neuzen in dezelfde richting zijn we dan allen als vrijwilliger aan de zware opdracht begonnen om de club boven water te houden”, vertelt Jean-Marie Bolle.

Ondertussen heeft OBA een volledig nieuw bestuur, kwam er een reorganisatie en werd het lokaal in Hydropalace opgefrist. “Met zicht op zee beschikken we over een van de mooiste lokalen in de competitie. Diverse sponsors konden overtuigd worden om in ons concept te stappen. Zij kregen onder meer een plaatsje op de nieuwe shirts voor de leden.”

In competitie is OBA met twee ploegen actief in Nationale NIDM. Het team in de tweede divisie speelt op dinsdag op een hoog niveau. “We staan nu wel onderin in een reeks waar toch wat kleppers zitten”, vindt Bolle. “Wij zijn veel bescheidener. Bij ons hebben we onder anderen Thierry Cobbaert. Hij is 82 jaar maar hij kan nog altijd voor een goede stoot zorgen. Als kopman is er Alexandre Serre. Hij komt uit Herstal, 400 kilometer om een partijtje te biljarten. Hij doet het graag en met plezier. Voor het eerst spelen we met een Nederlander, Johan Zwiers, omdat twee spelers uit de ploeg van vorig jaar zijn vertrokken omdat ze niet wisten dat de club zou blijven bestaan. Zij kozen voor zekerheid en zijn naar Eeklo getrokken. Voorts spelen Alain Uytgeerts en ikzelf als het nodig is.”

Jonge spelers

Oostendse BA2 is tweewekelijks in divisie 4D actief met Yves Goemaere, Daniel Tratsaert, Pascal Maes en Harald Schlapa. Daarnaast spelen nog vier ploegen in de Beker der Gewesten, zij het op klein biljart. Wie niet in competitie gaat kan in de club gerust terecht om te biljarten. “Er zijn recreanten die vrij spel en kader hanteren en het is interessanter als je bij ons lid wordt. Dat kan voor 50 euro per jaar en om te biljarten betaal je de helft van de prijs per uur. We houden het dus echt wel laagdrempelig”, aldus Jean-Marie. “We zijn tevens van plan om naar de jeugd toe met de medewerking van de Oostendse Sportdienst aan initiatie te doen. Want als er iemand wegvalt wordt hij amper door een jonge speler vervangen. Ik kan mij met mijn 68 lentes bij de jongere rekenen. Speel je pool of snooker en heb je een goede afstoot en goesting… probeer het eens bij ons.”

OBA start vanaf december met een digitale krant en binnenkort met iets nieuws: Open Survival met handicap. Overgewaaid uit Zuid-Korea. Een vernieuwend en intrigerend spelsysteem, gebaseerd op driebanden, waar je in tijd naar punten speelt. Bij de OBA wordt nu als eerste biljartclub in West-Vlaanderen een dergelijk tornooi gelanceerd. “Er komen twaalf sessies en de finale heeft plaats op 5 juli 2025. Per sessie kunnen telkens acht spelers deelnemen. Zij krijgen twee keer 55 minuten met een pauze van 10 minuten”, legt Jean-Marie uit. “Op het einde van alle sessies spelen de eerste zes van het klassement de finale, samen met de speler die de verliezersronde won en de persoon met de meeste aanwezigheden. Zijn ze met meer dan moeten ze onderling beslissen wie naar de eindronde kan.” (ACR)