Oostendse airsoft-schutters niet welkom in kazernesite

De vzw airsoft Oostende, die computerspelletjes naspeelt met replica-wapens, had zijn zinnen gezet op de kazernesite als nieuwe locatie, maar dat is buiten het stadsbestuur gerekend. “Nu we onderhandelen met ontwikkelaars voor de ‘Wijk van de Toekomst’ kunnen we geen langlopende engagementen toestaan”, zegt burgemeester Coens.

Nu het zogenaamde Bubbelkot in Oostende, ook wel bekend als Hangaar 1, de deuren sluit wegens overdracht aan de nieuwe eigenaars, zit de vzw Airsoft Oostende zonder locatie om haar sport te beoefenen. Die voor velen nog onbekende sport bestaat uit het naspelen van computerspelletjes en shooter games, zoals Soldier of Fortune met gebruik van replica-wapens die geperste maisbolletjes van zo’n 6 millimeter afvuren. Daarbij wordt ook allerlei militair materiaal gebruikt, zoals camouflage-uniformen, gordels en helmen. Airsoft Oostende is dus op zoek naar een alternatief voor deze 5.000 vierkante meter grote hallen. En in die zoektocht liet de vzw haar oog vallen op drie leegstaande hangers in het voormalige militair kwartier 51, ook wel de oude kazernesite genoemd, in Sijsele. Maar de sportschutters stuiten op een nee bij de Stad Damme, zoals bekend sinds enkele maanden mede-eigenaar en beheerder van de site. “Ondanks dat airsoft een erkende sport is en dat vzw Airsoft Oostende aangesloten is bij sportbond Sporta, weigert het schepencollege van Damme ons het gebruik van de lege hangers, omdat we gebruik maken van replica-wapens”, liet Dirk Angilis van Airsoft Oostende verstaan. “We zouden nochtans alles op eigen krachten en kosten inrichten, zoals we ook in Oostende hebben gedaan.”

Niet haalbaar

“Onze weigering heeft niets te maken met het gebruik van replica-wapens”, laat Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V) weten. “Gelet de stand van zaken in het dossier voor de ontwikkeling tot Wijk van de Toekomst kunnen we geen langlopende engagementen aangaan”, klinkt het. “Vorige week werden immers drie groepen geselecteerd door de jury en bekrachtigd door onze partners WVI, waarmee we de onderhandelingsprocedure voor de toewijzing van de reconversie starten. Nieuwe bijkomende engagementen zouden al moeten passen in het concept én besproken worden in de onderhandelingsprocedure met de kandidaten en dat lijkt ons nu niet haalbaar.” (PDV)