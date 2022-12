Ook Roeselare vlamt tegen armoede: “Ongelofelijk welke inspanningen er allemaal gedaan worden”

Niet alleen in Hasselt werd de aftrap van De Warmste Week gegeven. Ook in Roeselare werd verzamelen geblazen. Daar kreeg iedereen die een actie ondernam een hart onder de riem gestoken. “We waren pionier met ons warmtenet, maar het grootste warmtenet bevindt zich boven de grond met de vele mooie en warme initiatieven die de vele organisaties op poten zetten”, klinkt het bij burgemeester Kris Declercq.

De Warmste Week, de solidariteitsactie van de VRT, is er weer. In de week voor kerst, van 19 tot en met 24 december wordt terug gevlamd voor het goede doel. Dit jaar is het thema kansarmoede. In aanloop naar, en tijdens die week wordt er geld ingezameld voor projecten die kansarmoede bestrijden. Om die projecten financieel te steunen, zetten burgers en verenigingen overal in Vlaanderen acties op. Ook in Roeselare.

Kansarmoede

In Vlaanderen leeft 1 op 8 mensen in armoede, in Roeselare zelfs 1 op 6 (17 %). “Mensen die in kansarmoede leven, hebben niet alleen een lager inkomen. Ze ervaren ook sociale uitsluiting op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, huisvesting, gezondheidszorg, enz.”, vertelt schepen Michèle Hostekint.

“Op die manier ontstaat er een diepe en moeilijk overbrugbare kloof met de samenleving. Mensen in armoede hebben significant minder kansen om aan te haken op de samenleving. Daarom spreken we van kansarmoede.”

Acties en projecten voor de Warmste Week

Om geld in het laatje te brengen worden tal van acties op touw gezet, ook in Roeselare. En overzicht vind je op https://dewarmsteweek.be/de-projecten-van-de-warmste-week-2022

De middelen die via deze acties ingezameld worden, zullen verdeeld worden onder de projecten die armoede bestrijden.

Een overzicht van de Roeselaarse projecten

– De Pamperbank: De Pamperbank zamelt luieroverschotten in. Deze luiers worden per maat gesorteerd en in pakketjes van 25 stuks verkocht aan 1 euro.

– Vrijetijds Ondersteuningscentrum (VOC) Opstap vzw – Vakantie graag!: Voor veel mensen is vakantie onbereikbaar wegens te duur, beperkte vaardigheden, beperkt netwerk, onzekerheid, geen ervaring, … VOC Opstap vzw helpt (jong)volwassenen met het verwezenlijken van hun vakantiedroom.

– t’Hope vzw – t’Hope travel! Verbinden en ontdekken:JakedoePlus, de jongvolwassenwerking van t’Hope (Vereniging waar armen het woord nemen in Roeselare), realiseert in de zomer van 2023 een meerdaagse groepsreis. De jongeren missen vakantie-ervaringen. Deze zomer zullen ze samen hun gedroomde reis plannen en beleven.

– Enchanté vzw – Brooddoosnodig: Een goedgevulde brooddoos is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Brooddoosnodig zorgt voor een gezonde maaltijd voor elke leerling. Ouders, vrienden en familie, buren en leerkrachten, handelaars en organisaties uit de buurt slaan hiervoor de handen in elkaar.

– Vzw Krijt – Scholenplatform Krijt MAX!: In ons onderwijs zijn er veel financiële drempels om leerlingen in armoede dezelfde kansen te kunnen bieden als andere leerlingen.Op het online Scholenplatform worden tools ter beschikking gesteld om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van een armoedebeleid.

Initiatieven van de Stad

Stad Roeselare ondersteunt, samen met partners uit het onderwijs en welzijn, heel wat initiatieven om armoede tegen te gaan. Een greep uit het aanbod:

– Elk Telt: Er worden jaarlijks subsidies uitgekeerd, en netwerkmomenten georganiseerdonder de noemer Elk Telt.De subsidies bieden ondersteuning aansociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, gezondheid en inkomen.

– Het Welzijnshuis: Mensen die vragen hebben rond premies, geen of een ontoereikend inkomen, of zich in een situatie bevinden waarin de schulden zich opstapelen, kunnen terecht bij het Welzijnshuis. Alle informatie vind je op https://welzijnswijzer.roeselare.be/

– Kostenbewuste scholen: De brugfiguren onderwijs vanuit Stad Roeselare begeleiden een aantal basisscholen in Roeselare om een kostenbewust schoolbeleid te realiseren. Ook een aantal secundaire scholen verdiepen zich, met steun van de Stad, in methodieken van vzw Krijt om anders om te gaan met armoede en schoolfacturen.

– Voeding op school: De Stad ontwikkelde ‘Brood(doos)nodig’ en ‘Superfood voor jonge helden’. In deze projecten worden scholen ondersteund in het aanbieden van (gezonde) voeding op school.

– Opleidingen over armoede voor verenigingen en medewerkers.