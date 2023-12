Ook Roeselare steunt massaal De Warmste Week, organisaties krijgen een bedankje

Van 18 tot en met 24 december vindt de Warmste Week plaats. De Warmste Week vlamt dit jaar voor een veilige plek voor elk kind want niet iedereen heeft het geluk te kunnen opgroeien zonder zorgen.

Ook in onze stad zijn er projecten waarvoor geld ingezameld wordt. Om die projecten te steunen zetten burgers en verenigingen acties op. Deze week zette de stad de Roeselaarse projecten in de kijker. De initiatiefnemers werden uitgebreid bedankt voor hun inspanningen. Het gaat om particuliere projecten binnen de stad als initiatieven van de stad. Ze zijn nodig, want ook in Roeselare groeit ook een op de zeven kinderen op in een kwetsbare omgeving.

Een overzicht van de Roeselaarse projecten:

Van spelen kan je leren – WINGGWINGG wil een taal- en ontwikkelingsstimulerend spelaanbod aan huis aanbieden bij kinderen die opgroeien in armoede. Dit doen ze via kwalitatief speelgoed.

Kasteelweekend voor ridders en jonkvrouwen – Pleegzorg West-Vlaanderen

Voor kinderen die opgroeien in een pleeggezin met beperkte financiële middelen, is de vrijetijdsbesteding vaak heel miniem. Die kinderen worden een weekend gratis ondergedompeld in het thema ‘ridders en jonkvrouwen’ .

Vrijetijdsactiviteiten voor kinderen met autisme – vzw Victor

Kinderen kennen vaak niemand anders met de diagnose autisme, wat tot eenzaamheid kan leiden. Door andere kinderen en jongeren met ASS te ontmoeten, leren ze dat ze niet alleen zijn en ontstaan er vaak vriendschappen.

De Wenskaravaan – Xplo vzw

De Wensenkaravaan daagt kinderen, jongeren en gezinnen uit om te durven dromen en ermee aan de slag te gaan. Dromen worden creatief gevisualiseerd tot een totaalspektakel.

Kampen voor kinderen en gezinnen in een kwetsbare situatie – De Kerit

De Kerit is een decanaal project dat kansarme mensen helpt met hun basisnoden. In augustus worden kinderen van 4 tot 12 jaar gedurende een week verwend met een dagkamp. Er wordt een gratis gezonde maaltijd en een vieruurtje aangeboden. De Kerit wil dit uitbreiden naar +12. Als er voldoende geld is, volgt er ook uitstap en een terugkomdag in februari.

WolfpackPower – t’Hope Dit project brengt psychologische zorg dichter bij kwetsbare jongeren

Initiatieven van de Stad

Stad Roeselare ondersteunt, samen met partners uit het onderwijs en welzijn, heel wat initiatieven om kinderen te laten opgroeien zonder zorgen. Een greep uit het aanbod: