Ook Die Rooselaer viert Sint-Cecilia in Oostrozebeke

Voor volksdansgroep Die Rooselaer is de viering van het Sint-Ceciliafeest een jaarlijkse traditie. “Het feest zorgt ervoor dat de banden wat nader worden aangehaald.”

Ze worden wel eens vergeten, de muzikanten van de alom bekende volksdansgroep Die Rooselaer. Een vijftal jaar geleden verdween hun tweejaarlijkse internationale folklorefestival, een groots festival dat Oostrozebeke telkens weer op de internationale kaart zette, maar om diverse redenen werd afgeschaft als financieel niet langer haalbaar. Dat betekent echter niet dat de vereniging ophield te bestaan. Integendeel, de volksdansgroep is nog springlevend, maar houdt het nu bij kleine haalbare evenementen, aldus voorzitster Sabine Duyck.

Eigen orkest

Niettemin wordt er nog wekelijks gerepeteerd op vrijdagavond en worden de dansen steevast begeleid door een eigen orkest dat ook meereist wanneer op verplaatsing wordt opgetreden. “Zo beschikken wij over tien muzikanten die met de gepaste instrumenten onze dansers en vendeliers begeleiden. Intussen is de viering van het Sint-Ceciliafeest een jaarlijkse traditie en dat feest zorgt ervoor dat de banden wat nader worden aangehaald.” Dit keer werd het Sint-Ceciliafeest afgesloten in de feestlocatie Swaenenburg, waar alle leden van de groep konden genieten van een heerlijke feestmaaltijd.