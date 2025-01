Ontspanning voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs bij turnclub LTK

Turnclub LTK bestaat al meer dan 40 jaar en ook in 2025 laten ze kleuters en kinderen uit de lagere school recreatief turnen, dansen en freestylen. “Toen Martine Messely aankondigde dat ze zelf wilde stoppen met LTK zijn huidig voorzitter Nele en ikzelf op de kar gesprongen om de club voort te laten bestaan”, zegt Sophie Mechelaere. “Onze kinderen zijn allemaal al ouder en turnen ondertussen bij Artgym waarvan LTK de moederclub is. Wij willen met de andere bestuursleden Nele en Ellen de club voort runnen uit een soort nostalgie.”

LTK zorgt voor recreatief turnen voor kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. “Onze missie is turnen toegankelijk maken voor die kinderen. Ze moeten zich vooral amuseren. We doen ook niet mee aan competities”, aldus Sophie.

Naast turnen kunnen kinderen van dezelfde leeftijden ook danslessen volgen. En voor de kinderen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar geeft Bo nog ‘freerunning’. Hij zorgt zelf voor een parcours en zoekt met de kinderen soms ook een andere locatie op.

Enthousiaste trainers

“Onze trainers en begeleiders zijn stuk voor stuk enthousiastelingen die de kleuters en de kinderen uit de lagere school een leuke woensdagnamiddag willen bezorgen. Wie zich geroepen voelt om training te geven, mag gerust met ons contact opnemen via mail sophie.mechelaere@gmail.com. Het moeten wel gemotiveerde mensen zijn die meedenken en trainingen willen voorbereiden”, gaat Sophie voort.

Turnen voor kleuters is er iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 15 uur in de turnhal in sporthal Steuren Ambacht. De kinderen uit het lager onderwijs kunnen die dag terecht in het DOC van 14 tot 15.30 uur. Freerunning is er eveneens in het DOC op zaterdag van 19 tot 20.30 uur. Dansen is er in de turnzaal van ‘De Talententuin’, voor het eerste en tweede leerjaar op maandag van 15.45 tot 16.45 uur, voor het derde en vierde leerjaar op donderdag van 15.45 tot 16.45 uur en voor het vijfde en zesde leerjaar van 16.45 tot 17.45 uur. (IB)

Meer info vind je op www.turnclub-ltk.be.