Ontmoetingsfeest Okra lokt 180 leden

Na twee jaar beperkte activiteiten door corona draait de seniorenwerking Okra weer op volle toeren. Op het ontmoetingsfeest waren maar liefst 180 leden aanwezig. Het was een eeuwigheid geleden dat zoveel vijfenvijftigplussers massaal inschreven voor een Okra-activiteit.

“Door de coronapandemie stond de agenda inderdaad noodgedwongen op een laag pitje”, vertelt persverantwoordelijke en webblogger Bernard Delange. “De senioren waren grotendeels gedoemd om eenzaam thuis te blijven, al hadden we met OKRA toch wel nog een aanbod in beperkte kring: wandelen, fietsen, thuis bewegen en andere bescheiden suggesties. De invulling van ons ontmoetingsfeest stond dan ook volledig in het teken van gezelligheid met receptie, feestmaaltijd en koffienamiddag. Het was werkelijk meteen een schot in de roos. We nemen alvast een vliegende start in 2023 en het lijkt erop dat we wel eens de kaap van 500 actieve leden zouden kunnen overschrijden. Ons aanbod is dan ook niet min. Onze leden hoeven zich geen dag te vervelen, want de agenda’s van Trefpunt en Okra Sport bieden zowat elke dag van de week een activiteit aan.

Van, voor en door senioren

“Het letterwoord OKRA staat onder meer voor Open, Ontmoeten en Ontspannend, Kristelijk en Kreatief, Respectvol, Actief”, verduidelijkt Bernard. “OKRA is een open vereniging van, voor en door senioren. Je vindt tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Je kan in OKRA samen genieten van een veelvoud aan activiteiten (sport, reizen, cultuur, vorming, zingeving, crea, ontspanning…). Je krijgt de kans om je talenten in te zetten binnen trefpunten, themagroepen of andere werkingen. We creëren ruimte om met elkaar nieuwe initiatieven te ondernemen. Zo leven we samen voluit! OKRA is ook een beweging die jouw stem laat horen en actie onderneemt voor een duurzame, zorgzame, solidaire, inclusieve en waardevolle samenleving, met een plaats voor senioren. Het jaarthema is ‘Okra Verbindt’. De rode draad in de werking is het samenbrengen van mensen. Verbinding en verbondenheid hebben we allemaal hard nodig. Zeker in deze bijzondere tijden. Samen kunnen we zoveel meer dan alleen. Senioren die zich inzetten, deelnemen aan activiteiten en vriendschap opzoeken, verhogen hun kansen op een gelukkig leven.” (PPW)