Ontdek nieuwe vechtsport bij Club Arashi Ruy Kempo: “Leer kobudo kennen op onze boeiende stage”

Club Arashi Ruy Kempo Brugge brengt een hedendaagse verdediging- en vechtsport. Op zaterdag 26 november komen Patrick Vuylsteke en Stefaan D’Hont er een kobudo stage geven.

Patrick Vuylsteke richtte in 1985 de club Kenpo Karate Brugge op. Eerst onder de naam Nunchaku Brugge en later onder Shin Gi Tai Kenpo Brugge. In 2007 trok hij zich terug en liet hij de club over aan een volgende generatie, met leerling Mike Maertens aan het roer. “Ik nam een doorstart en bood American Kenpo aan. De grondlegger van deze vorm van karate was Ed Parker.” Sinds zijn overlijden werkte Kenpo Karate Brugge samen met Jody Sasaki, 6de dan. Hij behoorde indertijd tot het stuntteam van Bruce Lee, Chuck Norris en andere en was zes maal internationaal kampioen alle stijlen.

Met het behalen van een 2de dan door Stefaan D’Hont en van een 1ste dan door Peter Van Riel, kreeg Kenpo Karate Brugge de kans vanuit Amerika om het American Kenpo Karate te promoten over het ganse Vlaamse land.

Mike Maertens behaalde zijn 1ste dan karate, maar daar stopte het met American Kenpo. “We kozen de richting van het Arashi Ruy Kempo, van Daniel De Groote. Wat we nu nog altijd doen. Ondertussen ben ik 3de dan en hopelijk binnenkort 4de. Waar in American Kenpo de nadruk ligt op fysiek en kracht, focussen we ons in het Arashi Ruy systeem op vloeiende bewegingen. Er kwam een verandering in focus en we schakelden over naar een gematigde stijl. Fysiek is nog steeds belangrijk, maar niet het belangrijkste. Eigenlijk is het nu een mix van verschillende vechtsporten, met de nadruk op het Arashi Ryu Kempo”, legt Maertens uit.

American Kenpo is kort en krachtig. Ervoor zorgen dat je tegenstander niet meer weg kan. “Ondertussen bieden wij een stijl aan die zowel aanvallende als verdedigende technieken kent, met efficiënte bewegingen.” Arashi ryu kempo richt zich vooral op zelfverdediging waarbij de technieken op een vloeiende en sneller manier worden toegepast. Het is tevens een ideale work-out voor lichaam en geest.

Met de nunchaku

Patrick Vuylsteke, gewezen uitbater van café De Tempelier in Sint-Andries die nu in Chimay woont, komt naar Brugge om er een stage te geven. “Het wordt geen al te zware stage waarbij we onder andere kiezen voor de nunchaku als kobudo wapen. De nunchaku bestaat uit twee stokken die aan de uiteinden verbonden worden door een korte ketting of touw. Je kent ze misschien uit films met Bruce Lee.”

De stage kan gevolgd worden vanaf 12 jaar en heeft plaats op zaterdag 26 november van 10 tot 12 uur in Sportcomplex Xaverianen in Sint-Michiels. Kostprijs is 5 euro mits inschrijving en 10 euro aan de deur. Naast Patrick Vuylsteke (3de dan kobudo) is Stefaan D’Hont (1ste dan kobudo en 1ste dan American Kenpo) er als lesgever te gast. (ACR)