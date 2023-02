Ontbijt en awards bij fanfare De Ware Vrienden

Een van de jaarlijkse activiteiten van fanfare De Ware Vrienden is het nieuwjaarsontbijtconcert. Zaal ’t Kruispunt liep eivol voor een lekker en uitgebreid ontbijt, gevolgd door een erg gesmaakt muzikaal intermezzo door de muzikanten, onder de leiding van dirigent Martin Van Walleghem. Tijdens een gezellig samenzijn achteraf werden de awards uitgereikt aan de muzikanten, die het meest de activiteiten van vorig jaar bijwoonden. Ook de youngsters-tamboers werden even op de voorgrond geplaatst. Ondertussen is FanWaVe zich al aan het voorbereiden op de lentehappening met ribbenfestijn op zondag 16 april in pc ’t Kruispunt. (MVK/gf)