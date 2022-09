Ondankvrienden kaarten nu in dienstencentrum

Kaartersclub De Ondankvrienden uit Hooglede verhuist met de club naar het dienstencentrum in de Kerkstraat. Sinds jaar en dag waren ze gevestigd in café De Neerplatse maar aangezien het café binnenkort stopt, zaten de kaarters met de handen in het haar.

“We starten op vrijdag 16 september aan ons 71ste seizoen”, meldt Martine Demeulenaere. “De laatste 27 jaar waren we gevestigd in De Neerplatse, nu is het de eerste keer dat we niet op café zullen kaarten. Het was een heuse zoektocht. Er zijn in Hooglede al weinig cafés en die hebben allemaal al verschillende clubs. Het is dan ook moeilijk om daar tussen te geraken in de agenda.”

Na lang zoeken bood het dienstencentrum uiteindelijk de oplossing. “De ligging is ideaal”, vult Frederik Demeyere aan. “In het midden van het centrum, dicht bij de serviceflats en de markt, met bovendien een grote parking. Het past ook bij de sociale doelstellingen van het dienstencentrum. We hopen zo ook wat nieuwe leden aan te trekken.” De Ondankvrienden tellen nu 36 leden. Nieuw is dat ze vanaf dit seizoen op vrijdagavond kaarten in plaats van de zaterdag. “Ons systeem blijft hetzelfde, met twaalf kaartingen. Er zal wel iets meer organisatie aan te pas komen. We moeten namelijk zelf drank voorzien en bestellen, het is geen café natuurlijk. Maar onze leden zien het zitten en dat is het belangrijkste.” (JT)

De eerste kaarting is op vrijdag 16 september om 18.30 uur in de CentruM-zaal, Kerkstraat 17. Nieuwe leden zijn steeds welkom.