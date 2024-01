Olympische gedachte van tel bij Schaakkring Nikei

Niet minder dan 62 schakers namen deel aan het Familieschaaktornooi van Koninklijke Schaakkring Nikei.

Nikei werd in februari 1950 opgericht en mag dus volgend jaar het 75-jarig bestaan vieren. Nog een knap cijfer: de club telt tachtig leden. “En da’s heel goed, zeker in vergelijking met andere schaakclubs”, duidt secretaris Bart Denduyver. “In onze brede regio hebben alleen Oostende en Brugge nog meer leden – om en bij de 100 tot 120 schakers. Zóveel verschil is er dus niet. Hoe het komt dat we zo’n ledenaantal hebben? Wel, we hebben een sterke groep vrijwilligers die stevig aan de kar trekken en deze club mooi op het voorplan zetten.”

Vorig weekend organiseerde de club naar goeie gewoonte het Familieschaaktornooi. Zoals de naam al doet vermoeden, speelden naast jeugdspelers, recreanten en VSF-spelers – aangesloten bij de Vlaamse Schaakfederatie – samen met ouders en andere familieleden een potje. Het Sint-Godelievecollege vormde het decor. “Met 62 spelers spreken we van een mooie opkomst”, aldus Denduyver. “Na vier ronden werd een finale gespeeld.”

De olympische gedachte was daarbij van tel: deelnemen is belangrijker dan winnen. VSF-speler Robbe Gregorius, recreant Wannes De Beir, jeugdspeler Louis Debruyne en ‘familiedeelnemer’ Dominique Verbeke kroonden zich tot winnaar. Na de inspanning volgde de ontspanning, want het tornooi werd afgesloten met een nieuwjaarsreceptie.

Wie zelf zin heeft om de schaaksport van naderbij te ontdekken, kan alle info raadplegen op de website www.schaakgistel.be. Zo is er schaken voor volwassenen elke vrijdag vanaf 20.30 uur. Voor jongeren zijn er sessies tussen 10 en 12 uur. Alle activiteiten vinden plaats in centrum Oud Stadhuis in de Hoogstraat, vlakbij de Markt. (TVA)