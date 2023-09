Olympisch sportdorp verwelkomt leden KSA Munckzwalm op startdag

Het voetbalveld op de Baliebrugge Ruddervoorde werd volledig omgevormd tot een olympisch sportdorp voor de jaarlijkse startdag van de KSA Munckzwalm uit Ruddervoorde. Zij zijn dit nieuwe werkjaar gestart onder het thema natuurlijk avontuurlijk. Daarin staat buitenspelen centraal. De Munckzwalse Spelen tijdens de startdag sloten perfect aan bij dat thema. Want waar anders dan buiten kunnen we zóveel leren van elkaar. Al sinds 1959 zet KSA Munckzwalm Ruddervoorde zich in voor kinderen en jongeren uit Ruddervoorde, Waardamme, Baliebrugge en omstreken. Bij KSA Munckzwalm Ruddervoorde beleef je niet enkel een onvergetelijke tijd, je maakt er vrienden voor het leven. (GST)