Olympic Ledegem viert 80-jarige bestaan met foto-expo en receptie: “Oude herinneringen ophalen”

Derdeprovincialer Olympic Ledegem telt dit jaar 80 lentes. Het feestcomité wil dat jubileum niet zomaar voorbij laten gaan en pakt uit met een fototentoonstelling en een receptie op zondag 25 mei waarbij alle oud-spelers, -trainers, -bestuursleden en -medewerkers welkom zijn.

“Het was eigenlijk de bedoeling om vijf jaar geleden met deze activiteiten uit te pakken”, opent secretaris Luc Clarysse. “Samen met de heemkundige kring hadden we al een mooi programma uitgewerkt, maar toen brak corona uit en was ons gedane werk verloren. Tijdelijk dan toch, want al snel kwam het idee om dan maar met deze tentoonstelling uit te pakken naar aanleiding van het tachtigjarige bestaan. Het zal nu wel iets beperkter zijn en niet onbelangrijk ook op onze eigen locatie.”

Huzarenstukje

“Zo zal de tentoonstelling met vele foto’s van het ontstaan tot nu opgesteld staan in de kleedkamers onder de tribune. Als alles goed loopt, zouden we meer dan 30 borden moeten kunnen opstellen. Iedereen die dus ook maar iets met de vereniging te maken heeft zal in beeld komen. De expo zal lopen van 10 uur tot rond 17 uur. Er zal ook een receptie zijn tussen 10 en 13 uur. Bij die gelegenheid zullen velen nog eens hun goeie oude herinneringen naar boven willen halen. Het zal dus echt een reünie zijn waarop we zoveel mogelijk mensen die ooit het Ledegemse truitje nat maakten, willen zien. Het is een huzarenstukje om iedereen terug te vinden. Vandaar dat we een oproep doen om ons zelf te contacteren via mijn e-mailadres of dat van José Laflere. Die dag zal trouwens nog een boek aangekocht kunnen worden voor 15 euro met foto’s en verhalen van vroeger tot vijf jaar geleden, want het was onze bedoeling om het boek toen uit te brengen. Om een klein idee te geven, daar staat bijvoorbeeld in hoe we aan de naam Olympic Ledegem en de clubkleuren zijn geraakt in 1945. Kleine tip: er is een link met het Franse Rijsel. Tijdens de receptie zullen ook enkele bekende Ledegemse gezichten door moderator Jarne Pollie (Sporza en Radio2) geïnterviewd worden.”

Tweede provinciale

De werkgroep bestaat uit vier bestuursleden onder wie de naamgenoten Luc Clarysse, José Laflere en Johan Florquin maar ook enkele medewerkers boden zich spontaan aan, onder wie Paul Pinnoo, Geert Vandoorne en Hubert Vandromme. Ze grasduinden ook mee in de geschiedenis. “En daar merkten we meteen op dat Ledegem nooit hoger speelde dan tweede provinciale en het tot nu acht keer kampioen speelde”, vervolgt Paul. “De eerste titel was trouwens in het seizoen 1950-’51 in derde gewestelijke C, want zo heette de klasse toen.”

Jeugdwerking

José Laflere had zelf een leeuwenaandeel bij de uitbouw van de jeugdwerking. “Norbert Nuytten was hier de eerste jeugdtrainer ooit, maar nooit kwam hij met een ploeg in competitie. Bij hem trainden ze op zaterdagnamiddag tot hun 14 jaar. Roger Vansteenkiste staat dan weer in de geschiedenisboeken als eerste competitietrainer. Zelf ben ik er toen ook bijgekomen. Op dat moment waren er 25 aangesloten jeugdspelers. Niet meer te vergelijken met nu natuurlijk, want de club telt ondertussen meer dan 20 jeugdploegen in competitie met 280 jeugdspelers en 350 aangesloten leden. En die moeten allemaal op twee terreinen trainen en spelen. We hopen dat uit deze lichtingen weer genoeg talent naar boven komt om in de toekomst onze eerste ploeg opnieuw te kunnen bevolken, want dat is nog altijd onze ambitie. Iedereen die nu in de hoofdmacht speelt, moet ofwel uit de eigen jeugd komen, hier ooit nog gespeeld hebben of hier nu wonen. Onze ambitie is om zeker nooit meer te moeten terugkeren naar vierde provinciale, de top in derde bereiken zoals nu is zeker goed. Straks gaan we wellicht ook in de eindronde staan, druk op de spelersgroep komt er evenwel niet.”

Nieuwe kleedkamers

En Olympic Ledegem zal ook blijven bestaan na de festiviteiten rond het 80-jarige bestaan, want de gemeente beloofde de nodige centen voor nieuwe kleedkamers met berging. “Het is de bedoeling dat wij dan de nodige aannemers aanspreken om hier alles te realiseren”, besluit voorzitter Johan Florquin. “Meer eerst gaan we er op 25 mei nog eens een lap op geven met de hopelijk vele aanwezigen.”