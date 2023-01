Oldtimerclub TOCar schenkt ruim 1.000 euro aan goed doel

De veertigste editie van de Oldtimer Kastelentocht van de Torhoutse Oldtimer Club André Riemaecker was vorig jaar uitzonderlijk een tweedaagse. Het bestuur van TOCar besliste om met een deel van de opbrengst het goede doel te steunen en dat is nu het geval. In totaal wordt er ruim 1.000 euro geschonken: 280 euro voor het aanplanten van boompjes en 735 euro voor het Fonds Pallatieve Thuiszorg Torhout. Het planten van de boompjes gebeurde in samenwerking met Patrick Trio van Tuinen Trio uit de Ernest Claeslaan. Langs de Donaustraat werden twee hoogstammige beuken in de grond gestopt (foto) en langs de Ruddervoordewegel 138 jonge bosboompjes, zoals hulst, els en hazelaar. Op de foto in de Donaustraat van links naar rechts voorzitter Geert Jaques, bestuurslid Peter Maeckelbergh, secretaris-penningmeester Karin Myny (met cheque) en Patrick Trio. (foto JS)