Oldtimerclub R. O. C. Four Wheels uit Roeselare blaast 30 kaarsjes uit

De leden van oldtimerclub R. O. C. Four Wheels uit Roeselare verzamelden in het zaaltje van De Orchidee voor de viering van het 30-jarig bestaan.

Daarbij werd hulde gebracht aan voorzitter Alex Pattyn die al 30 jaar de stuwende kracht is van de club. De club werd in 1992 opgericht. “Als verwoed oldtimer-liefhebber vond ik het spijtig dat er geen vereniging voor oldtimers in onze stad aanwezig was”, aldus Alex Pattyn.

“Dus hebben we zelf de handen uit de mouwen gestoken en een oldtimerclub opgericht. Om te beginnen zocht ik een naam, die ook buiten onze grenzen verstaanbaar was, en zo ontstond de naam Four – wheels, wat voor iedereen duidelijk was. De eerste vergadering was er in september en we ronselden allemaal liefhebbers, met succes! Tegen 1998 telde de vereniging 101 leden, een aantal dat nadien stabiel bleef.

“Het succes van de vereniging ligt hem vooral in de talrijke mogelijkheden van activiteiten die worden georganiseerd.” Op de foto zien we Johnny Beele, Luc Desmet, Kurt Huyghe, Alex Pattyn, Lena Decoster, Ronny Robaert, Peter Maeckelbergh en Gilbert D’Heedene.

(SB/foto SB)