Oldtimerclub organiseert eerste rondrit

Oldtimerclub Pittem-Egem werd opgericht in november van vorig jaar en organiseert op zondag 18 juni met de Zomertoer een eerste activiteit: een rondrit van zo’n 120 kilometer, met start- en aankomstplaats in ‘t Heynekenshof in de Drogenbroodstraat in Egem.

Deelnemers worden vanaf 10.30 uur verwelkomd voor het afhalen van het roadbook. Iedere deelnemer ontvangt ook vijf drankjetons, een barbecuekaart, een museumkaart (ter waarde van 10 euro) en een braadworstkaart. Van 11 tot 11.30 uur kan er genoten worden van een glaasje cava, daarna is er een luxe barbecue. De rondrit start om 13 uur stipt. Onderweg zijn er drie stopplaatsen. Na afloop wordt iedereen terug in ‘t Heynekenshof verwacht voor een braadworst en een drankje. Nadien kan er nog nagepraat worden bij een drankje, met een gezellig muziekje op de achtergrond.

Het aantal deelnemers is beperkt tot vijftig wagens. Leden betalen 55 euro, niet-leden 60 euro. Je bent pas ingeschreven na betaling. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 juni, door overschrijving op rekeningnummer BE67 1030 8231 6187 met vermelding van ‘inschrijving Zomertoer’ + de naam en het telefoonnummer van de bestuurder + het aantal personen + het merk en type van de oldtimer. Meer info via hendrikreilhof@hotmail.com of 0476 22 08 93. (JG)