Okra Zuidschote viert 80-jarigen

De 80-jarigen van de Okra-afdeling van Zuidschote werden tijdens het seniorenfeest, met een muzikaal optreden en koffietafel, gevierd.

Ze mochten een mooie geschenkmand in ontvangst nemen. Op de foto zien we zittend Martha Simoen, Norbert Merveille, Godelieve Pauwels, Liliane Vanstaen, Godelieve Verfaillie en Willy Gheldof. Zij vieren dit jaar allemaal hun tachtigste verjaardag. Ze staan op de foto met de bestuursleden Guido Six, Roger Borra, Maria Simoen en Paul Duthoo (achteraan).

(foto FB)