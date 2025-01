In OC In ‘t Riet werden de kaartkampioenen van het voorbije seizoen bij Okra Zillebeke gehuldigd. Bij de dames won Josette Garrein, die helaas afwezig was, vóór Albertine Bodein en Agnes Coppin. Bij de heren ging de kampioenstitel naar Jean-Marie Forez, die ook afwezig was, vóór Renon Vanpoucke en Luc Meerschaert. Rechtstaand herkennen we de bestuursleden Lena Dejaeghere, Ida Vercoutere, Johanna Sercu, Marleen Pyck, Mieke Cheroutre, Frans Dejaeghere en voorzitter Jacques Depuydt. (foto EG)