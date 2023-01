Okra zet nieuwe jaar in met bijeenkomst in zaal Den Tap

Tijdens een korte bijeenkomst in zaal Den Tap zette Okra het nieuwe jaar in met een uitgebreid en ambitieus plan vanuit een nieuw bestuur van vijf kernleden. Die kern telt een man en vier dames: André Schepens, Lieve Deman, Rita Biebouw, Blanche De Coninck en Jeannette De Graeve. André Schepens, voorzitter van GOAR (Gemeentelijke Ouderen AdviesRaad), legt de takenverdeling uit. “De afgelopen twee coronajaren waren voor elke socioculturele instantie een obstakel van jewelste. Ook bij Okra. Mensen zouden de kern verlaten en dan dreigde een nefast hiaat. Dat werd tactisch opgevangen via een tijdelijke werkgroep vanaf januari 2022 tot november van dat jaar. Nu starten we het nieuwe werkjaar met een programma dat qua vaste componenten analoog verloopt met vroeger. Wel met enkele nieuwe accenten en nog meer activiteiten op het jaarprogramma en mits een specifieke taakverdeling. Zo is Lieve de teamleader, coach en de supervisor van de werking. Ik hou me actief bezig met de financiële kant en het secretariaat. Rita is onze inspiratie en afwerker van het item reizen en uitstapjes. Blanche staat in voor het domein zorg en logistiek en Jeannette zal sport en logistiek ter harte nemen.”

Coherent team

“En ja, met ons vijven vormen we een coherent team. Wat al succesvol was, blijft uiteraard overeind. Never change a winning team. De vier koffienamiddagen, één per seizoen, en met artiesten op ons podium, de fietstochten op maandag vanaf april, de daguitstappen en themareizen zijn steunpilaren op onze agenda. Tijdens het winterseizoen is er één keer per maand een kaart- en spelnamiddag. Dat is een nieuw project en we hopen dat het krachtig aanslaat, want Ruiselede heeft heel wat fervente kaarters. Ook vormingen staan op de planning, zoals over phishing en hoe daarmee veilig om te gaan. Ook Soepel-Actief, vanaf oktober, moet een hit worden. Daar zijn we volop voor aan het brainstormen met de opties danspromotie met koppeldans en linedance. Een aanbod om u tegen te zeggen en dat allemaal met onze betrachting zo toegankelijk mogelijk te zijn qua prijs en beleving.” (RV)