Okra Ardooie heeft zopas de kampioenen van het voorbije seizoen van de kaarttafel en teerlingbak gehuldigd. Kampioen bij de vrouwen was Nelly Ronse, kampioen bij de heren was Erik Van Geluwe en Luc Desimpelaere ging met de rode lantaarn naar huis. Op de teerlingbak was Marcella Pattyn de primus, de rode lantaarn was voor Carine Derous. Het nieuwe seizoen begon op de tweede dinsdag van november. (JM/foto JM)