Okra Woumen brengt hulde aan petanquekampioenen

Bij Okra Woumen werd hulde gebracht aan de petanquekampioenen. Elke vrijdagnamiddag komt de groep bijeen in oc Walnes. Tot voor kort waren er ruim 30 leden, maar in het laatste jaar haakten er enkele spelers af door ziekte of gezondheidsproblemen. Momenteel zijn er nog meer dan 20 actieve leden. Nieuwe leden zijn uiteraard steeds welkom. Bij de dames werd Magda Decapmaker als kampioen gelauwerd en scoorde Bernard Sinaeve het best bij de heren. Op de foto bemerken we de kampioenen, omringd door de overige aanwezige leden en dit net voor het aperitief en een gezellig etentje. (foto SD)