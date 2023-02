Okra Wingene houdt gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in Gasthof Wildenburg

Okra Wingene zette het nieuwe jaar positief in met een leuke bijeenkomst in Gasthof Wildenburg. Op het programma stond lekker tafelen en daarna gezellig napraten. Bestuursleden Paula Weyts en Michel Vandendriessche lieten weten dat ze in 2023 een punt plaatsen achter hun bestuurslidmaatschap. Marie-Claire Verrewaere stopt als medereisleider. Zij wordt vervangen door Ria Wallyn. Voorzitter Eric Vandycke sprak mooie woorden vol dankbaarheid uit en hij overhandigde een heel mooi jaarverslag in boekvorm. (NS/foto Nele)