Okra Wijtschate huldigt bowlingkampioenen

Bij Okra Wijtschate werd het nieuwe bowlingseizoen geopend en meteen werden ook de kampioenen van vorig jaar gehuldigd. Bij de heren was Willy Caignie de primus met 5.681 punten. Ronny Bondue werd tweede, Luc Verschelden derde. Bij de dames stond er geen maat op Nicole Vandendaele. Zij haalde 4.843 punten. Zij werd op het podium geflankeerd door Christine Spinnewyn en Christine Verstraete. Er wordt telkens gespeeld op de tweede donderdag en vierde maandag van de maand in Bowling Atlantis in Ieper. (foto EF)