Okra Westouter zet 80-plussers en jubilarissen in de bloemetjes

Tijdens een gezellige viering met koffie, koekestutten, en een fantastisch optreden, werden enkel mensen van de Westouters Okra in de bloemetjes gezet. De sfeer en het enthousiasme van de aanwezigen in zaal Utendoale was dan ook uitstekend.

Op de foto bemerken we de 80-plussers, evenals de koppels die 50 en 60 jaar getrouwd waren. Zij kregen allemaal een leuke attentie. We herkennen zittend van links naar rechts: Jeanne Vermeersch – Odette Loncke – Gisèle Caenepeel – Alice Lozie – Lieve Landuyt – Agnes Duhayon – Christiane Deweerdt – Thérèse Gyssels – Agnes Deheuninck – Simonne Kestier en Magda Geerardyn . Rechtstaand van links naar rechts Emmanuel Huyghe – Michel Sohier – Daniel Decaesteker – Arsène Van Den Berghe – Maria Knockaert – Edith Verhaeghe – Fernand Bille – Monique Scholaert – Wilfried Garreyn – Hugo Tryssesoone – Gilbert Clarysse – Ghislaine Charlet en Edouard Massin. (foto EF)