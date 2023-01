Okra Veldegem eert kaart- en bolderkampioenen op feestelijke wijze

In het gemeenschapscentrum ‘t Lokaal sloten een 70-tal leden van Okra Veldegem tussen kerst en Nieuwjaar feestelijk hun verenigingsjaar af. Met een namiddag met zang en gelegenheid tot dans maakte het Okra-bestuur het eindklassement van de leden die uitblonken met de bolling en kaarting in 2022 op. De top zes van de kaartende heren zijn: Joël Allaert, Daniël Yde, Geert Depuydt, Noël Lauwyck, Johny Crombez en Gaston Taveirne. De winnende dames zijn Christiane Depuydt, Madeleine Puype, Madeleine Pante, Fernande Vyncke, Julienne Franssens en Monique Sinnesael. De meeste van degenen die kaarten, wagen zich ook aan een maandelijkse bollingpartij. De mannelijke top zes: Geert Depuydt, Daniël Yde, Jean-Pierre Vandeplas, Noël Lauwyck, Erik Vandewiele en Gaston Taveirne. De damestop is Madeleine Puype, Jenny Denys, Liliane Michiels, Fernande Vyncke, Marleen Decroos en Leontine Deconinck. (HV/foto HV)