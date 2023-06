De meimaand is Mariamaand en dus trok Okra Reninge-Noordschote op bedevaart naar de grot in Westvleteren. Enkelen deden dat met de fiets, de anderen met de auto. Na een moment van bezinning aan de grot en enkele gebeden, dronk het gezelschap nog een lekkere pater in de nabijgelegen horecazaak. (KVCL/foto KVCL)