Okra Trefpunt Elverdinge op zijn paasbest

Op donderdag 13 april bood Okra Trefpunt Elverdinge zijn leden een gezellig paasfeest aan. De dag werd ingezet met een eucharistieviering in de parochiekerk, gevolgd door een gastronomisch lekkere paaslunch, waarvoor 55 leden graag aan tafel gingen in feestzaal De Lissewal in Elverdinge. Iedereen kon aan een democratische prijs van deze feestelijke namiddag genieten dankzij een gulle tussenkomst van de Trefpunt-kassa. (gf)