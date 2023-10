Okra Trefpunt Dikkebus viert haar 60-jarige bestaan

Okra Dikkebus vierde haar zestigste verjaardag. “Onze vereniging is niet alleen veranderd van naam, van Katholieke Bond der Gepensioneerden naar Okra, Okra kreeg ook een nieuwe vlag. Het aanbod is in de loop der jaren gewijzigd en uitgebreid”, vertelt voorzitter Oscar Delporte.

“In de beginjaren stonden vooral de kaarting, de busreizen en de grote feesten centraal. Het huidig aanbod is veel ruimer geworden. We hebben nu sportactiviteiten zoals fietsen, wandelen, petanque, bowling, turnen en volksspelen. Er zijn socio-culturele activiteiten zoals de kaarting, de gezelschapsspelen, de crea-club, voordrachten, de bedrijfsbezoeken en de busreizen. Ik vergeet de grote feestelijkheden niet: onze jaarlijkse feestmaaltijd, de 11-novemberviering, het kerstfeest, nieuwjaarsfeest en paasfeest. Daarnaast nemen we ook deel aan activiteiten ingericht door de seniorenraad en door de Okra-Regio, wat nu Okra-streekpunt heet.”

Flexibel zijn

“Het verenigingsleven staat tegenwoordig onder druk en niet alle verenigingen kunnen terugblikken op een langdurig bestaan, ook niet in Dikkebus”, vervolgt Oscar Delporte. “Er zijn een viertal voorwaarden waaraan een vereniging haar voortbestaan dankt. De vereniging moet beantwoorden aan een behoefte, ze moet flexibel zijn, er is nood aan enthousiaste bestuursleden en er moeten voldoende leden zijn.”

“Onze vereniging beantwoordt aan die voorwaarden, zodat ze haar 60-jarig bestaan kan vieren. We ervaren dat onze leden deugd en plezier beleven aan ons aanbod aan activiteiten. Ondanks de corona perikelen van enkele jaren terug, houdt Okra Dikkebus goed stand. Ons ledenaantal blijft rond de 150 leden schommelen. Voor een gemeente van om en bij de 1.500 inwoners is dit een cijfer waar we fier op kunnen zijn”, besluit Oscar Delporte.

(EG)