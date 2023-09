Okra start nieuw werkjaar met zonovergoten zomerfeest

De Kuurnse Okra-leden verzamelden onlangs op hoeve Vandewalle voor hun jaarlijks zomerfeest. Dat feest was meteen ook de officiële start van het nieuwe Kuurnse Okra-werkjaar dat opnieuw goed gevuld is met activiteiten voor zowel de actieve als minder actieve 55-plusser. “Wie wenst toe te treden tot de grootste 55+-beweging in Vlaanderen kan terecht op ons trefpunt dat je kan terug vinden op onze website www.okra.be/trefpunt/kuurne”, vertelt Norbert Dubois van Okra Kuurne. “Of beter nog, kom gewoon eens langs naar de Okra-promotiebus op de marktdag op het marktplein in Kuurne op woensdag 27 september. Dan trakteren we elke bezoeker op een kom lekkere soep.” Op zondag 24 september trekken de leden van Okra Kuurne richting Nieuwpoort op daguitstap. Die dag staat tevens ook een boottocht op het programma. (foto BRU)