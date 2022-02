OKRA-SPORT+ uit Waregem bevordert levenslang sporten: “Wij zijn blij dat bijna alles weer mag”

De Waregemse afdeling van OKRA-SPORT+ is als sportclub aangesloten bij de sportfederatie van OKRA, die erkend en gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. Het bevorderen van levenslang sporten behoort tot haar missie en visie. De inspanningen door beroepskrachten en vrijwilligers zorgen ervoor dat ook in Waregem een bloeiende sportwerking werkzaam is.

“Méér Vlamingen aan het sporten krijgen, is inderdaad de specifieke opdracht van OKRA-SPORT+ en heeft de voorbije jaren dan ook een aangepaste sportwerking uitgebouwd, die op vandaag duizenden senioren bereikt in gans Vlaanderen”, verduidelijkt de Waregemse coördinator Jan Omey.

“Onder de vleugels van KBG ontstond 35 jaar geleden een seniorensportwerking. Die is ondertussen uitgegroeid tot de multisportsportfederatie OKRA-SPORT+.” De Waregemse afdeling is zeker niet zomaar een zoveelste vriendenploegje. De visie ervan zit hem dan ook vooral in de maatschappelijke meerwaarde. De nauwe samenwerking met OKRA is heel belangrijk in het kader van het bereiken van de specifieke doelgroepen die niet altijd de weg naar de reguliere sportclubs vinden. Veertien enthousiaste vrijwilligers zorgen voor een zeer gevarieerd, sportief en aangepast jaarprogramma.

‘Soepel actief’

“De voorbije maanden werden uiteraard ook onze sportactiviteiten ingeperkt door de strenge maatregelen”, zegt Jan. “Het aanbod aan vrije fiets- en wandeltochten werd daarom extra goed verzorgd. Zodra het mocht, hebben we onze activiteiten hervat. Mits inachtneming van de strenge geldende veiligheidsvoorschriften kunnen we nu weer alles doen zoals voorheen. Ik kan inderdaad rekenen op een enthousiast team van veertien vrijwilligers”, merkt Jan fier op.

Ontstaan: Ook OKRA-SPORT+ Waregem is ontsproten uit de Waregemse afdeling van OKRA. De vereniging telt maar liefst 221 leden. Als lid van Okra bedraagt het lidgeld 8 euro per kalenderjaar, verzekering inbegrepen. Werking: De leden kunnen kiezen uit heel wat activiteiten die door de lokale afdeling worden georganiseerd. Ze ontvangen ook de sportactiviteiten uit andere regio’s en de hele provincie. Zo wordt vaak in groep deelgenomen aan acties van bevriende clubs. Meer info bij Jan Omey, 056 610 185, 0478 450 486, Jan.omey@outlook.com

“De meer traditionele sporten zoals wandelen, fietsen, petanque, turnen, tafeltennis, badminton en nordic walking staan prominent op ons jaarprogramma. We hopen ook zo vlug mogelijk onze danslessen te kunnen herstarten. In 2022 willen we ook extra aandacht besteden aan het veilig en economisch fietsen. We willen ook meer inzetten op het nationale project Soepel actief dat vooral de kunst van het bewegen zal belichten.”

Jaarprogramma

“Nu bijna alles weer kan, zijn we erin geslaagd om ons jaarprogramma bijna volledig samen te stellen”, besluit Jan. “De activiteiten voor de tweede helft van februari en die van maart zijn al ingevuld.”

Het aanbod is indrukwekkend: tafeltennis (iedere dinsdag in ontmoetingscentrum Gaverke), badminton (iedere dinsdag in het Vrij Technisch Instituut en iedere vrijdag in De Treffer), seniorobic (op woensdag in De Treffer), nordic walking (iedere donderdag met start aan oud station in Sint-Eloois-Vijve), tafeltennis (iedere donderdag in ontmoetingscentrum Gaverke), gymnastic (iedere vrijdag in De Treffer), petanque (op 14 en 21 februari en 14 en 28 maart in de Boulodroom), wandelen (op 15 februari in Harelbeke, op 28 februari in Sint-Lodewijk, op 7 maart in Nokere, op 15 maart in Bellegem en op 27 maart in Heuvelland), regionale vorming voor wegkapiteins op 16 februari, forumdag voor sportmedewerkers op 25 februari, lijndansen op 28 februari en 21 maart in ontmoetingscentrum De Troubadour in Bissegem en 45 km fietsen op 21 februari.

(PP)