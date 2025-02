Okra Sint-Lodewijk pakt uit met gemoedelijk praatcafé

Okra Sint-Lodewijk pakt op zondag 16 februari met een praatcafé uit. Bedoeling van het grondig vernieuwde bestuur is de doelstellingen van de afdeling toe te lichten tijdens een gemoedelijk infomoment.

“Als we mensen aanspreken over Okra, stellen we vast dat we nog altijd gevangen zitten in het oude stramien van de vroegere Katholieke Beweging Gepensioneerden (KBG)”, verduidelijkt Luc Bulckaen. “De oude naam is al van 2006 buiten gebruik en veranderde naar Okra. In 2025 wordt zowel op nationaal als regionaal niveau en in de trefpunten zelf actie gevoerd om de vereniging en ons aanbod beter bekend te maken. Okra staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Deze waarden vormen de kern van de vereniging en geven richting aan onze activiteiten en doelstellingen. Onze vereniging staat open voor iedereen die op een of andere manier een zinvolle bezigheid zoekt en zich kan vinden in ons aanbod. We richten ons in de eerste plaats tot de 55-plussers en proberen voor hen een gepast en zinvol aanbod van activiteiten uit te werken: sport, cultuur, uitstappen, sociale bijeenkomsten…” Het bestuur van Okra Sint-Lodewijk onderging in 2024 een ingrijpende metamorfose. “We danken de oude ploeg voor het vele werk en hebben nu een nieuw team van vijf leden, van wie er vier geen ervaring hadden met Okra”, gaat Luc Bulckaen verder. “Vorig jaar hebben we nog grotendeels de werkwijze en planning van het oude bestuur gevolgd. In 2025 willen we, naast de traditionele werking, proberen om enkele nieuwe initiatieven op te starten.”

Laagdrempelig

“Tijdens het praatcafé dat plaatsvindt op zondag 16 februari van 10 tot 13 uur in het buurthuis Sint-Lodewijk, kan iedereen kennismaken met de doelen en activiteiten van onze vereniging. We houden het heel gemoedelijk en laagdrempelig. Tijdens het praatcafé toont Herman Vandenameele prachtige fotoreportages over Wingen (Zwitserland) en over oude spreuken en gezegden. De voorstelling wordt in een apart lokaal gegeven en de bar en het café blijven ondertussen open.” (DRD)