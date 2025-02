Okra Sint-Lodewijk huldigt kampioenen

Okra-Sint-Lodewijk zette tijdens een feestvergadering zijn kampioenen in de bloemen. Voorzitter Rino Mahieu lauwerde Paul Demeyere en Rosa Ameye als de besten voor de volksspelen. In de kubb waren het Dorine Knockaert en Ronny Vandendriessche. Bij de kaarters drie kampioenen: Geert Dekimpe in manillen, Nadine Vanpanteghem in het kingen en Jozef Dewaele in het bieden. Okra heeft een gevarieerd programma. Op zondag 16 februari is er van 10 tot 13 uur het eerste praatcafé in het buurthuis. Op maandag 17 februari is er kubb en op donderdag 27 februari een kaart- en spelnamiddag in het buurthuis. Hoogtepunt van het jaar wordt de viering van het 75-jarig bestaan op zaterdag 25 oktober. (MVD/foto MVD)