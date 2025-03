Okra Sint-Lodewijk begint aan een nieuw kubb-seizoen

De Okra-afdeling van Sint-Lodewijk startte een nieuw kubb-seizoen. “We zijn inmiddels aan ons twaalfde speeljaar toe”, verduidelijkt Frans Beunens. “Van februari tot december spelen we om de 14 dagen in open lucht. Sinds de zomer van 2024 is dat op het tweede voetbalterrein in de Oliebergstraat. Er waren vorig jaar slechts drie afgelastingen door weersomstandigheden. Er waren gemiddeld 18 deelnemers. Alles wordt in goede banen geleid door Carlos Ameye en Marc Martel. De winnaars van het voorbije seizoen waren Ronny Vandendriessche bij de heren en zijn vrouw Dorine Knockaert bij de dames. (DRD/foto DRD)