Okra-senioren verkennen Noord-Frankrijk

De jaarlijkse busreis van Okra Koolskamp zit erop. De 47 leden die mee op de bus stapten, hebben geen spijt van hun trip naar de zuiderburen. Mede dankzij een ervaren gids was het een boeiende dag op veel onbekende plekjes. Een eerste koffiestop in Gravelines was er met croissants. Daarna was er een geleid bezoek aan het ambachtendorp Espace Tourville. Hier ligt een replica van het 17de-eeuwse schip Jean Bart en is er een visrokerij te bezoeken met proeverij bij een glas wijn. Na het middagmaal was er wat rust met de boottocht door het stille natuurreservaat Marais Audomarois. De bus bracht het gezelschap vervolgens naar het centrum van Saint-Omer voor een stadswandeling en een bezoek aan de basiliek. Een terrasje hoorde erbij. De reis werd afgesloten met een avondmaal in de Leene in Poperinge. (foto JM)