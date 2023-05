Het is een traditie bij Okra Ruddervoorde om de koppels die de afgelopen tijd een huwelijksjubileum gevierd hebben op passende wijze te ontvangen op de koffie. Deze editie kregen ze een prominente plaats in de evenementenzaal in Ridefort in aanwezigheid van een groot aantal Okra-leden. Jammer genoeg waren er enkele leden die alleen waren omdat hun echtgenoot of echtgenote intussen overleden is. (GST/foto GST)