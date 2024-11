Seniorenvereniging Okra Rollegem-Kapelle huldigde haar kampioenen tijdens het jaarfeest in De Kobbe. De senioren kwamen de voorbije periode tweewekelijks samen in café De Voerman om er te kaarten of volksspelen te spelen. Bij de kaarters werd Lieve Vanfleteren kampioen bij de vrouwen. Bij de mannen was Jean-Marc Soetaert de beste. Marijcke Thoma werd kampioen bij de volksspelen. De kampioenen gingen samen met de bestuursleden van de seniorenvereniging op de foto. (BF/foto JS)