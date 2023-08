De leden van Okra Reninge-Noordschote bezochten Ons Heerenboompje, een kapel midden in de velden in Poperinge waar ook veel bedevaarders naartoe trekken. De leden van Okra beleefden een aangename namiddag en sloten die af in restaurant en tearoom De Leene in Poperinge. (KVCL/gf)