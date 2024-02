Tijdens een gezellige namiddag plaatste het bestuur van Okra Proven de kampioenen van het voorbije jaar in de kijker.

In het kaarten werden Willy Deroo en Agnes Devos de kampioenen, terwijl Roza Coevoet de beste was bij rummikub. Denise Catrycke en Frans Soetaert gooiden het best de ballen bij het petanquen. (PC)