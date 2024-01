Okra Passendale kroont kampioenen

In PC de Craeye in Passendale hielden de leden van de kaartersclub van Okra Passendale hun kampioenenfeest. Bij de dames was Agnes Vantomme de primus, met in haar zog Yvette Carrein en Liliane Verschaeve. Bij de mannen was de overwinning weggelegd voor Maurice Deleu. Michel Pauweleyn werd tweede en Gilbert Vanoverberghe derde. We zien de winnaars samen met de bestuursleden tijdens de huldiging in hun lokaal. Er wordt om de twee weken gespeeld in PC De Craeye, telkens om 14 uur. (foto ZB)

