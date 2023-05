Okra organiseert familiebarbecue op zondag 4 juni

Okra Poelkapelle organiseert op zondag 4 juni een familiebarbecue in De Poelkring in Poelkapelle.

“Iedereen is welkom, niet alleen Okra-leden, voor het aperitief vanaf 11.45 uur”, zegt voorzitter Bernadette Desnyder. “Van 12.15 uur tot 13.15 uur kun je aanschuiven voor de barbecue. Volwassenen betalen 18 euro in voorverkoop of 20 euro de dag zelf. Voor kinderen is er barbecue voor 13 euro, ofwel een bakje friet met frikandel voor 6 euro.” Reserveren kan bij alle bestuursleden of bij Bernadette op 0498 83 14 60. Op de foto zien we vooraan v.l.n.r. Daniël Callens, Bernadette Desnyder en Ria Vanbeselaere. Achteraan v.l.n.r.: Ludwig Ceenaeme, Daniël Lecluse, Anny Verhulst, Gilbert Monsy, Willy Terryn, Linda Desnyder en Daniël Develter. Eric Haghedooren, Lena Verdonck en Marnix Desimpel ontbreken. (TOGH/foto TOGH)