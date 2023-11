Okra op uitstap in Henegouwen

Het Okra-bestuur organiseerde een daguitstap naar Henegouwen. Bestuurslid Willy Dujardin nam de groep op sleeptouw. In de hoofdstad Bergen werd het een aangename kennismaking met de binnenstad en de verschillende projecten die er uitgevoerd worden. De vergulde praalwagen uit 1780 in de Sint-Waltrudiskerk trok alle aandacht. In de namiddag bezocht de groep de befaamde scheepslift van Strépy-Thieu. Een technologisch staaltje waarmee een hoogteverschil van 73 meter op het Centrumkanaal, tussen Charleroi en Brussel, wordt overbrugd. Bij de scheepslift werd ook een groepsfoto genomen. (MVD/foto MVD)