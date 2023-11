Okra Oostrozebeke leert zijn leden nu ook darten

Okra Oostrozebeke probeert mee te zijn met zijn tijd en stort zich daarom nu op darts. Voorzitter Dirk De Keyzer: “Veel senioren zitten eenzaam thuis en hebben nood aan sociaal contact. Dat is precies wat wij willen voorkomen met onze groepsactiviteiten. Zo introduceerden we een paar jaar geleden bowlen in onze werking en dat is echt een meevaller. Nu darten heel populair is en uiterst geschikt blijkt voor senioren zowel dames als heren – hebben we ook deze activiteit in ons aanbod opgenomen. We hebben nog maar twee keer een dartsactiviteit georganiseerd maar we merken een groeiende belangstelling. Voortaan kan er door de Okra-leden tweewekelijks gespeeld worden in de cafetaria van de sporthal. Voorlopig wordt er nog niet gespeeld in competitievorm, wel met een puntentelling. Volgend jaar willen we starten met een competitie, dat maakt het nu eenmaal spannender. Johan Deborgraeve en Gery Vandermeulen staan garant voor de organisatie. Er wordt geen inleg gevraagd en elke speler mag tien ronden afwerken.” (CLY/foto CLY)