Okra OLV Middelares huldigt kampioenen

Bij Okra OLV Middelares in Ieper werden de kampioenen in het kaarten en darts gehuldigd. Bij de kaarters werd Raymond Merveillie de primus, Mariette Priem werd tweede en eerste dame. Camiel Degandt moest dit jaar vrede nemen met de derde plaats. Bij de darters was Georges Creus de beste, Antoon Deknudt werd tweede en Magda Decaestecker werd derde en eerste dame. Ze zijn omringd door voorzitter Josiane Arnaert en de bestuursleden Hubert D’Haeveloose, Marie-Rose Gisquiere, Agnes Baert, Georgette Vandermeent, Antoine Gisquiere, Jean Luc Wydoodt, Rosa Deblauwe en Martin Penet. (EF/foto EF)