Okra Nieuwkerke huldigt kaartkampioenen

De kaarters van Okra Nieuwkerke sloten het seizoen 2024 af met een gezellig samenzijn waarbij de kampioenen van het voorbije jaar gehuldigd werden. Philippe Polfliet werd de primus van de groep. De tweede plaats was voor Roger Willemyns. Michel Goudeseune eindigde op de derde plaats. Gerde Ghillebert werd kampioen bij de dames. De rode lantaarn was voor Jules Olivier. Op de foto zien we de gehuldigden omringd door de bestuursleden Marcel Laleman, Annie Debuy, Agnes Knockaert, Marie-Thérèse Cardinael, Eric Van Leersum, voorzitter Willy Nouwynck, Thérèse Carnel en Jacqueline Dupont. (foto EF)