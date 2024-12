OKRA niet opgezet met petanqueverbod in OC Aarsele: “Onze petanquenamiddagen draaiden om zoveel meer dan sport alleen”

Voor het eerst in minstens tien jaar wordt er deze winter geen petanque gespeeld in het OC van Aarsele. De stad liet er deze zomer een nieuw laagje leggen op de vloer en vreest schade als er gespeeld wordt. OKRA Aarsele, dat liefst 200 leden telt, reageert diep teleurgesteld.

Oppositieraadslid Joris Tack (N-VA/Open Vld) bracht de petanquekwestie donderdagavond ter sprake op de gemeenteraad. “OKRA Aarsele speelt al jaren zowel in de winter als in de zomer petanque. ‘s Winters doen ze dat in het OC, maar nu krijgen ze blijkbaar geen toestemming meer, uit vrees voor schade aan de vloer. Zijn er geen oplossingen met bepaalde matten om dat alsnog toe te laten?” Cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) reageerde dat de vernieuwing van de vloer niet goedkoop was. “Ze gebruikten al matten, maar die volstaan niet”, aldus Goossens. “Er bestaan eenvoudigweg geen matten die de garantie kunnen geven dat de vloer niet beschadigd zal worden. We gaan geen gebouw renoveren om er dan na drie maanden weer schade aan te hebben van petanqueballen.” Sportschepen Hedwig Verdoodt (cd&v) vulde aan. “Die ballen wegen meer dan 50 gram. Dat geeft telkens een ‘bonk’ op de vloer en zo ontstaan er scheurtjes. Als we het daar toelaten, gaan we bovendien in Kanegem dezelfde vraag krijgen. Daar is die vloer er evenmin tegen bestand. Er bestaan ook lichtere indoor petanqueballen, maar die willen ze niet gebruiken.”

Hoe dan ook een flinke streep door de rekening van OKRA Aarsele. “Nochtans spelen we heel voorzichtig”, reageert bestuurslid Nelly Van den Heede. Ze regelt al tien jaar de petanque bij de grootste seniorenvereniging van Aarsele. “Tussen oktober en april spelen we hier normaal elke maandagnamiddag binnen op matten. De plinten beschermen we zelfs met balken. De zaal was al gereserveerd toen we dit voorjaar te horen kregen dat het niet meer toegelaten zou worden na de werken. Ik heb zelf de installateur nog gevraagd of de matten geen oplossing boden, maar blijkbaar geven ze dan geen garantie meer. Bijzonder jammer en toch een zware dobber voor onze leden.”

Belangrijk voor de kas

Voortaan blijft het dus stil in het OC op maandagnamiddag. “Wekelijks hadden we 24 mensen die hier kwamen spelen. Met wat stoelen en tafels, lekker in de warmte en met wat koffie erbij was dat voor heel veel mensen een gezellig wekelijks ontmoetingsmoment. Ook voor onze kas was het winterpetanque trouwens een belangrijke pijler. Hopelijk kan er op termijn toch een alternatief voorzien worden, zodat we ook ‘s winters kunnen spelen”, aldus Nelly. “Iedereen vindt het jammer”, reageert een andere Aarselenaar. “Mijn vader is 87 jaar en ziet niet zo goed meer, maar hij was er altijd bij als er hier gespeeld werd. Hij had zijn ballen zelfs speciaal in het rood geverfd om ze beter te zien liggen.”

Volgens schepen Grietje Goossens werd voorgesteld om een van de leegstaande bejaardenhuisjes naast de bestaande (overkapte) petanquebaan in open lucht ter beschikking te stellen als ontmoetingsruimte voor de seniorenvereniging. Daar ging OKRA echter niet op in. “Dat voorstel hebben we inderdaad gekregen”, aldus Nelly. “Maar onze spelers zijn bijna allemaal in de tachtig of zelfs negentig. In de winter buiten spelen kunnen we niet.”