OKRA na 60 jaar nog steeds bijzonder actief

OKRA Westende-Lombardsijde vierde afgelopen weekend haar 60ste verjaardag. Ze is een van de meest actieve seniorenverenigingen uit de regio.

Het verhaal begon in 1962 toen onder impuls van Leon Demarcke de Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden (KBG) werd opgericht. Leon was een pionier van de plaatselijke ACW-werking en was toen schepen van de stad Nieuwpoort. Hij was de bezieler van deze beweging voor oudere mensen die na hun pensioen over meer tijd beschikten voor hobby’s, gezin en kleinkinderen. Samen een mooie oude dag beleven, dat was zijn doel. Er werd gekaart, toneel gespeeld, gefietst, gedanst, gewandeld, gefeest en gereisd. Met Camiel Daele als voorzitter, Karel Renier als secretaris en vele andere bestuursleden groeide KBG uit tot een vereniging met meer dan 400 gepensioneerde leden. In die tijd was er nog geen sprake van vervroegd pensioen of brugpensioen.

Gestegen welvaart

Voorzitter Nadine Kegelaers vertelt: “De welvaart steeg. Op pensioen gaan betekende een nieuw en mooi hoofdstuk. Toch waren er voor senioren niet de mogelijkheden van nu. In de jaren ‘90 veranderde de maatschappij enorm. Mensen konden door de verder stijgende welvaart op jongere leeftijd op pensioen gaan. De kerk verloor meer en meer invloed, het leven seculariseerde. De reissector nam een hoge vlucht. De hele wereld lag open voor wie wat spaargeld en tijd had. Onder die omstandigheden werd het tijd voor een heroriëntering van de Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden.”

Pittig bloempje

KBG werd OKRA. “Okra is een bloempje dat in de betere keuken bekend staat als een pittige smaakmaker. Pittige ouderen dus die smaak geven aan de oude dag omdat ze open staan voor alles en iedereen, omwille van hun kristelijke bezieling, omdat ze respect hebben voor zichzelf en anderen en vooral omdat ze hun derde leeftijd actief willen invullen”, legt Nadine uit. “Zo werd de KBG te Westende en Lombardsijde een open en gezellige ontmoetingsplaats voor jonge en minder jonge senioren. We spreken dus van OKRA Westende – Lombardsijde, trefpunt voor 55 plussers. We tellen op dit moment 158 leden en het bestuur bestaat uit 9 leden en 8 medewerkers”, gaat Nadine verder. “Ons doel is nog steeds om actieve en minder actieve gepensioneerden een goede oude dag te bezorgen. We zijn een solidaire beweging waar we voor elkaar zorgen. We blijven christelijk geïnspireerd en worden ondersteund door de nationale OKRA-beweging”, besluit penningmeester Gerda Broucke. (Peter Germonprez)

Wie lid wil worden van OKRA Westende – Lombardsijde kan altijd contact opnemen met de voorzitter op het nummer 0473 24 61 99