Okra Meulebeke promoot sportaanbod

Tijdens de wekelijkse marktdag kon de Meulebeekse Okra-afdeling een beroep doen op de Okra-publiwagen. Bedoeling was de werking van Okra in het daglicht te plaatsen en vooral het sportaanbod te promoten. Bezoekers werden getrakteerd op koffie of thee. “Okra Meulebeke heeft een rijk aanbod aan sportevenementen”, aldus voorzitter Myriam Sabbe. “Zo zijn er wandelingen en fietstochten, spelen we wekelijks kubb en petanque, gaan we padellen… Alle deelnemers aan onze sportactiviteiten zijn altijd verzekerd. We streven ernaar om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze Okra-sportfamilie, want samen sporten is zoveel gezelliger dan alleen.” (LB/foto Luc)